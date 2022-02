MCC Announces Fall 2021 Semester Academic Honors

The following Muskegon Community College (MCC) students have earned academic recognition for their grade point averages during the recently completed Fall 2021 Semester. They are listed by alphabetically by hometown under each of the following three categories:

President’s List

Dean’s List

Academic Honors List

PRESIDENT’S LIST

Muskegon Community College has named the following students to the President’s List for the Fall 2021 semester. Full-time students who achieve a 4.0 grade-point average over their most recently completed semester are placed on the President’s List.

Allendale

Maeve Emenaker

Kenton Vander Wal

Coopersville

Jack Castenholz

Jasmine Hill

Jordan Winters

Fremont

Ryan Anderson

Alexis Bazzett

Klayre Callison

Joel Luchies

Jennie Pekel

Grand Haven

Avery Behnke

Tualatai Chamberlain

Emma Holmes

Madalyn Mulvahill

Oscar Sipe

Lauren Streng

Zoe Vanbennekom

Elleah Vandenberg

Grand Rapids

Elizabeth Ruch

Grant

Kyle Bay

Hesperia

Jarrett Budde

Kyra Sayer

Breanna Zinky

Holton

Jordan Noble

Taylor Noble

Muskegon

Jesse Amos

Ethan Boucon

Megan Chase

Robert De Rose

Alexis Deephouse

Emma Dykema

Emmalee Dykman

Caleb Forbes

Alex Fuller

Olivia Hendrie

Kiley Jackson

Emme Jensen

Serenity Johnson

Levi Johnston

Dan Kimura

Nicholas Kleinheksel

Megan Kraley

Austin Marr

Alexis Meloche

Griffin Michelli

Kyler Nichols

Montine Nienhouse

Brianna Pastor

Zachary Pray

Michelle Rogalski

Lea Seifert

Kristina Smalley

Jessica Smith

Ryan Sutton

Destiny Totten

Kaleb Visger

Jarett Wall

Colin Wilson

Sarah Zielinski

Audrey Zok

Cody Zok

North Muskegon

Christopher Erndteman

Alicia Hall

Cameron Packard

Carina Steketee

Norton Shores

Anna Anderson

Olivia Brower

Kennedy McCombs

Alexa Musk

Robert Swanker

Nunica

Jack Reinink

Ravenna

Emily Crowley

Dominic Jones

Amelia Mundinger

Jenna Wenzinger

Shelby

Angela Ortiz

Twin Lake

Cade Alderink

Calandra Bungart

Zoey Carey

Brendan Harris

Kendall Jones

Wayland

Audrey Lepper

West Olive

Destiny Leon

Whitehall

Erika Bengry

Casey Lownds

Makenzie Reyes

Leah Van Antwerp

Aurora Varela

Adam Wolffis

Zeeland

Ellie Maggini

DEAN’S LIST

Muskegon Community College has named the following students to the Dean’s List for the Fall 2021 Semester. Students who complete 12 credit hours or more per semester with at least a 3.5 grade point average are included on the Dean’s List.

Allendale

Saphron Allers

Elizabeth Korreck

Cole Kraai

Grace Mangahas

Jenna Marsman

Natalie Thurkettle

Bailey

Keziah Shaw

Big Rapids

Sawyer Meeuwes

Bitely

Miranda Anderson

Emily Bayle

Bloomington, Illinois

Bailey McGill

Bolingbrook, Illinois

Madeline Maloney

Cedar Springs

Emily Hyde

Margaret Prins

Ty Thiel

Clawson

Samuel Franklin

Clinton Township

Joseph Underwood

Comstock Park

Ashley Richmond

Conklin

Taitum Brown

Copacabana, Australia

Bayley Lowe

Elk Rapids

Sarah Bryan

Empire

Emalyn Rosendall

Fremont

Adrian Anderson

Kenneth Breza

Jake Crowley

Cherie Eckert

Madison Foster

Michael Huss

Samantha Maddox

Calla Miller

Carter Moon

Fruitport

Jacob Anderson

Austin Fox

Isabelle Freeland

Nadia Fuller

Kayla Johnson

Chelsea Krum

Dominic Mabrito

Grand Haven

Wyatt Buckingham

Charlie Bylsma

Makayla Fountain-Maginity

Nathaniel Grow

Mariah Hernandez

Meggan McGuire

Andrew Rasmussen

Madelyn Rinkevicz

Aaron Roe

Cameron Rosenberg

Hannah Tjapkes

Jamison Wonch

Aries Wrbelis

Grand Rapids

Zane Draper

Brian Warn

Grandville

Payton McKellar

Grant

Samantha Ferrier

Megan Hamilton

Alexandria Hedum

Eli Koester

Hannah Steenstra

Hamilton

Tori Van Tamelen

Hesperia

McKenna Lacount

Holland

Melissa Crespo

Jailyn Everest

Stephani Gallegos

Eduardo Moore

Holton

Juanita Kulczyski

Shawn Murphy

Howard City

Kalista Dejohn

Ionia

Kylie Helmes

Kent City

Scott Idema

Lansing

Sophie Jacobs

Manistee

Nathan Bond

Montague

Andreea Atchison

Madison Brinkert

Megan Brown

Kailey Eslick

Cassidy Hamann

Paige Holmes

Katie Howard

Braquelle Osborne

Megan Rachow

Krista Riehl

Jacqui Sellers

Monica Smith

Katherine Weesies

Muskegon

Tara Allen

Alana Alviar

Max Anderson

Gerrit Andrus Jr

Ashton Bahr

Blake Baker

Abriana Balderas

Lillian Barnes

Thomas Bitson

Alison Blakeman

Sydney Bol

Alyssa Brandenburg

Riley Briggs

Lily Brower

Dorothy Campbell

Ja’niya Clark

Maria Contreras

Debbie Crenno

Camren Dial

Isaac Dibble

Payton Dobben

Korbin Douglas

Chasity Duck

Thomas Duell

Zack Dutcher

Kennadi Dykstra

Adrianna Espinoza

Lee Farber

Daniel Funderburg

Abbey Goodburn

Soli Gordon

Bethany Griffin

Sara Hancock

Joscelyn Hansen

Kaitlyn Harper

Matthew Herniman

Brody Hoffman

Zane Holderman

Lauryn Jackson

Bronsen Jewell

Hannah Kalchik

Jayden Kass

Jordan Kate

Bradley Keeler

Cassandra Keeler

Emilia Kowalska

Makayla Locke

Reagan Maliska

Alison Mastee

Cami Maynard

Tara McGrath

Donald Moinet

Enrique Mojica

Stephanie Mueller

Brendan Nelson

Sydney Nelson

Allison Newsted

Madison Nunn

Nicole Onus

Abigail Oppenhuizen

Jazzmyne Ortiz

Keith Petrocik

Kerah Plichta

Eli Poulin

Kara Rowley

Hayden Ruel

Lindsey Ruiter

Lexi Sandgren

Annmarie Santos

Megan Sattory

Megan Seewald

Madeline Snuffer

Jamie Spencer

Diego Storck

Jennifer Stovall

Matthew Straley

Melody Stressman

Christian Swiatek

Annika Swope

Lilyanna Tala-Clark

Camber Tanis

Taryn Thompson

Zoe Thompson

Brooke Tong

Calvin Vanhuesen-Best

Kennah Vermerris

Kariya White

Ashley Wierenga

Ashley Wilson

Brennan Wilson

Preston Woods

Lily Wypa

Andrin Zumbuhl

Rachel Zwar

Newaygo

Nathan Biegalle

Alaina Bouwknegt

Ashley Bouwknegt

Celeste Huisman

Rachel Karrip

Janelle Lavette

Lilly Neff

North Muskegon

Chandler Falkowski

Meghan Heiss

Ian Robinson

Justin Sima

Devin Smith

Norton Shores

Connor Bullinger

Georden Cordle

Lindsay Cross

Evan Eling

Thomas Habetler

Samantha Hecht

Hayden Helmer

Lauren Janetzke

Teresa Jones

Anthony Kaster

Alexis Kotrch

Vaughn Lakatos

Jacob Leibrandt

Mikayla Moorhead

Alana Morin

Nicholas Moser

Michael Myers

Samuel Novotny

Ethan Prins

Jonathon Reek

Amaya Simmons-Secord

Hannah Weller

Nunica

Clyde Kelly

Pinckney

Hailee Hazell

Faith Klein

Ravenna

Ethan May

Jack Emery

Megan Wegener

Rothbury

Paige Hackworth

Schoolcraft

Abigail Pincumbe

Shelby

Jeremy Cook

Shelby Township

Angela Bruni

South Lyon

Haley Gaines

Spring Lake

Shelby May

Emily Attenberger

Evan Bryant

Caleb Darling

Logan Darling

Natalie Dupuis

Ibikunle Duro-Oyekanle

Gavin Fisher

Marley Fogel

Lance Riggs

Aaron Roup

Natalie Sawyer

Amber Split

Swartz Creek

Erynn Johnson

Traverse City

Lisa Dugan

Lucas Linder

Twin Lake

Joseph Camp

Madison Clarke

Ethan Day

Myah Demarse

Taya Hekkema

Iris Herald

Raegen Lockhart

Cecelia McGahan

Ally Seiber

Kendall Stone

Brian Zimmer

Walkerville

Mykaela Berumen

Washington Township

Ariana Corsetti

West Olive

Frieda Campos

Sonia Volovlek

Westphalia

Morgan Thelen

White Cloud

Cecelia Musa

Dwight Phillips

Whitehall

Emily Cobel

Casey Dunn

Karleigh Jeffries

MacKenzie Johnson

Derek McCollom

Raegan Murphy

Reilly Murphy

Riley Robbins

Haylee Spicklemire

Carson Tank

Jade Taylor

Sarah Van Dam

Kaeleigh Vandervelde

Kelcea Waller

Xander Willacker

Rylee Woodring

Zeeland

Emma Daniels

Ashlyn Koeller

ACADEMIC HONORS LIST

Muskegon Community College has named the following students to the Academic Honors List for the Fall 2021 Semester. Students who completed 6 to 11 hours per semester with at least a 3.5 grade point average are included on the Academic Honors List.

Allendale

Bryce Bailey

Brenna Couturier

Caleb Denning

Madison Derby

Sara Eisen

Katherine Engbers

Dakota Feenstra

Samantha Harris

Edward Kastelz

Clarice Korreck

Kaylie Kruithoff

Emerson Kuizema

Alyssa Matz

Ryan Meade

Jessica Morgan

Faith Mull

Kierra Rietsma

Joni Rogers

Alecia Steele

Ava Stickney

Emma Tomasek

Samantha Vanhuizen

Bailey

Sara Bosch

Bexzaida Carrizales Magana

Alaina Keelean

Ashley Pratt

David Seabrook

Makayla Zerlaut

Baldwin

Christie Nichols

Casnovia

Caleb Schutter

Cedar Springs

Elizabeth Fettig

Comstock Park

Olivia Beasley

Aaron Tipton

Conklin

Brianna Bacon

Lillian Beemer

Maria Duran Toledo

Chase Hubert

Miniya Lothschutz

Travis Rosel

Coopersville

Rebecca Dewitt

Reese Godleski

Hailey Hazelton

Kim Herron

Jennifer Hoolsema

Natalie Jasman

Kortney Kleyn

Taylor Lamsma

Olivia McCrory

Addison Parsons

Amber Peters

Elizabeth Pluskhat

Kaili Prins

Eastpointe

Shoua Yang

Eaton Rapids

Cody Kelley

Fennville

Alyvia Downer

Daniel Martinez

Fremont

Jonathan Anderson

Julia Cole

Zoe Corley

Aden Cummins

Vanessa De Los Santos

Prudence Foster

John Foxworthy

Jayden Frens

Monique Hunt

Anisia Jackson

Taava Johnson

Mikahla Kempf

Lawrence King

Candice Kirkendoll

Brooke Kotecki

James Mullins III

Hayley O’Brien

Hannah Pell

Michelle Schultz

Michael Silvernail

Ty Spickerman

Colton Vincent

Kyla Wiersema

Madison Wiersema

Colby Wright

Rylee Wright

Haley Zerlaut

Rhiannon Ziebke

Fruitport

Jade Calkins

Kristen Carlson

Grace Cooper

Jodi Datte

Avery Flynn

Madalyn Garn

Alison Horne

Madelynn Huch

Olivia Langlois

Rylee Lusk

Kaelyn Poel

David Sanocki

Joshua Shane

Kyle Stafford

Macey Terbeek

Alisha Vining

Max Wright

Grand Haven

Hanah Adams

Alicia Barringer

Kayla Bentz

Alisa Boeve

Jake Brugger

Chris Carlson

Janice Carpenter

Matthew Cline

Shaylynn Crum

Kennedy Curtis

Billy Dixon

Brody Dora

Kortney Dresen

Ellie Dyk

Leandra Fegley

Jasiri Gadea

Stephanie Gioia

Cory Hager

Jonathan Hardebeck

Brian Harms

Dominic Klaes

Nevaeh Louks Huisman

Stephanie Martin

Abrial Merz

Danielle Meyers

Amerasia Miller

Hailey Miller

Noah Mireles

Mary Moore

Jessica Murphy

Makayla Perrault

Isaac Postema

Sydney Prins

Laila Rance

Chelsey Robertson

Jared Rowan

Rachel Schuiteman

Gracie Soule

Sage Suits

Eva Taylor

Victoria Thompson

Magdalena Tysman

Tyler Valk

Corban Vanhall

Logan Vegh

Olivia Vink

Ava Weber

Sarah Weber

Russell Whitaker

Gabriel Williams

John Winningham

Grand Rapids

Caitlin Black

Cassidy Boluyt

Erika Deboer

Melissa Drogmiller

Julia Hale

Adriana Jimenez-Romero

Karissa Leighton

Devin Moseley

Logan Smallegan

Grandville

Cassandra Showers

Grant

Sara Arends

Emma Bliss

Alaina Booth

Kyle Brege

Brayden Chittenden

Camryn Chuchoque

Jack David

Alyssa Freeland

Avery Geisen

Cruz Hernandez

Felisha Kidd

Meghan McKnight

Annilie Michalko

Elayne Montambo

Holly Myrick

Gavin Nelson

Jaycee Rider

Amaya Rodenburg

Jacklyn Rodriguez

Jenny Schultz

Madison Thompson

Cristal Vargas Castillo

Landon Vold

Jada Zerlaut

Grawn

Tyler Wickham

Hamilton

Lucy Schuel

Hart

Maria Galindo-Beltran

Hesperia

Samantha Bieri

Lisa Brown

Caitlyn Frees

Austin Lafave

Kelley McKivitz

Natalie Merrill

Lily Oldaker

Lona Richards

Kaitlyn Skok

Adriana Slater

Holland

Lola Berkompas

Melissa Bielik

Emily Boersen

Traci Elenbaas

Jane Hoppe

Diamond Mayes

Mariah Stewart

Nicholas Tunks

David Vanderkooi

Ana Voss

Madison Zerlaut

Holton

Michelle Aman

Courtney Boes

Maxwell Bulthouse

Cassidy Carr

Michelle Delgado

Robbin Kieft

Austin Laster

Raina Romager

Hudsonville

Melissa Blizzard

Cory Eskes

Kris Frieswyk

Lisa Kessner

Jeremy Kloosterman

Lydia Marchinkewicz

Mae Wittlieff

Keller, Texas

Kimberly Davidson

Kent City

Daniel Stong

Austin Whitney

Ludington

Ian Wenzel

Manistee

Rochelle Sam

Montague

Rachel Anderson

David Betka

Jesse Brinkert

Ashley Erdman

Mario Gonzalez

Aldo Gonzalez-Ramirez

Courtney Gordon

Sophia Heaton

Jeremy Howard

Jessica Lorenson

Brenden Mahoney

Sarah Myers

Macyn Scamehorn

Kali Schram

Muskegon

Audrey Abbott

Sara Aldering

Alexis Anderson

Chris Anderson

Allyssa Baade

Katee Balaskovitz

Amanda Balcom

Robert Barrett

Charlene Beck

Brandon Beckman

Brennan Beckman

Kim Beebe

Heaven Bell-Williams

Zachariah Blodgett

Chelsea Bodick

Kyle Bollin

Alexa Bordeaux

Matthew Boroff

Coty Bouchard

Emily Bouchard

Brittany Boucher

Andrea Bradford

Amber Brown

Drew Brown

Ieshia Burse

Laresa Burt

Deanthony Bushman

Jakob Carlisle

Lindsey Carlson

Katie Carpenter

Bryn Case

Wesley Chandler

Stosha Cherney

Yolanda Cherry

Tyler Cherwonka

Kimberley Childers

Zachary Chvala

Adam Cierlak

Lacey Claflin

Rylee Cooper

Tawon Cooper

Katie Copenhaver

Jared Cottrell

Clement Coulombe

Kelsey Crampton

Sonja Crenshaw

Melissa Crossno

Selecia Crowley

Marcoantonio Cuevas Terrones

Abbey Dakin

Brayden Davis

Ryan Delano

Erik Delarosa

Alissia Dobson

Christopher Drake

Ashley Duram

Chavez Durham

Angel Ehnen

Julissa Eikenberry

Adam Eitniear

Mikaela Epplett

Haylie Fairbanks

Matt Fairfield

Andrea Figueroa

Saray Figueroa

Troy Florez

Memphis Foster

Alexis Fox

Chloe Fox

Hannah Gates

Amy Gesiakowski

Ariella Gialanella

Gavin Glomb

Tayden Glore

Danielle Green

Mason Gregg

Josiah Hanes

Sabrina Haverkamp

Antrielle Hendricks-Johnson

Marissa Hoeker

Matthew Holwerda

Benjamin Hosler

Steven Jackson

Micala Jefferson

Augustin Jensen

Gabriel Jensen

Karlee Jensen

Matthew Jeroy

Reese Jespersen

Matthew Johnsen

Jesse Johnson

Nathan Johnson

Scott Johnson

Robert Kate

Tanea Keys

Michael Kimbrough

Hanna Kirschner

Kendal Konn

Tal Kratochvil

Cameron Kroening

Heather Krol

Justin Kushner

Olyvia Labudde

Nicole Langlois

Victoria Larabee

Audra Lavassuer

Cheri Lee

Arissa Letner

Sarah Loeffler

Codiee Lofquist

E’vonna Longmire

Jessica Lowing

Brandi Mann

Shelby Marotta

Erica Marsh

Holly Martin

Mark Martin

Donald Maschino

Jodene Mathews

Serena Maycroft

Steffanie McGuffey

Ladonna McLaurin

Briggit Mendez

Elias Mendoza

Adam Meyers

Lindi Meyers

Terri Miller

Amber Minnerick

Qushaunna Minton

April Minzey

Gabrielle Monterusso

Michael Morin

Aiden Morrow

Danielle Najdowski

Alex Near

Skye Nelson

Brittney Nuvill

Joy Oleen

Benjamin Olsen

Nicole Ortiz

Alejandra Ortiz-Gonzalez-Villanueva

Nathan Page

Evan Parker

Celeste Patino

Cameron Patterson

Julia Pauline

Adrian Peabody

Orion Pearson

Abby Pell

Roger Perez

Ricky Pickelsimer

Crystal Podein

Skyler Poore

MacKenzie Popa

Cade Powell

Daniel Pratt

Amanda Ream

Eric Redmon

Julie Reed

Payton Reeds

Tyler Rexroat

Ricardo Reyes

Ariana Reynoso

Kalee Rife

Rachel Rivas

Melissa Rogers

Tyler Roossien

Katherine Rosel

Alex Rosencrans

Julie Ross

Aaron Ruppel

Nathan Sattory

John Scheffler

Te’a Schlager

Reilly Schotts

Christian Scott

Phelysia Shira

Breanna Simpson

Brooklyn Sims

Michaella Slater

Brandon Smith

Christopher Smith

Kristina Smith

Savannah Smith

Jayson Solak

Jesse Speese

Kathleen Spencer

Samuel Stafford

Anthony Storck

Brianna Storck

Naomi Strait

Taylor Strand

Jolena Suarez

Ruthie Sutliff

Andrea Switzer

James Switzer-Moe

Megan Tallent

Lydia Terrell

Bryce Thompson

Joseph Thompson

Madisen Thompson

Hailey Timmins

Jodi Todd

Kaylee Tokarczyk

Skylar Torrey

Caden Tufts

Jessica Uhl

Samantha Vallier

Danielle Vander Meulen

Jennifer Vanderlip

Madison Vanderlip

Benjamin Vanderstelt

Tania Velasquez

Kyrah Villanueva

Helga Villarruel

Sheila Vinson

Brittany Vriesman

Olivia Walker

Nicole Wang

Eric Whelpley

Erin Whitten

Eli Wigger

Zachary Wiggins

Paige Williamsen

Katie Wilson

Stephanie Wilson

Michael Wright

Zoe Wyatt

Andrew Young

Jared Zok

Jeremy Zych

Muskegon Heights

Joseph Colson

Alina Hall

Tamea Williams

New Era

Theodore Trerice

Newaygo

Jesse Chase

Regan Dykes

Emma Finkler

Olivia Francis

Cameron Greene

Ian Oatis

Aaron Peterlein

Michael Selwa

Gabriel Whittle

Niles

Rachael Szilagyi

North Muskegon

Katherine Hedges

Grace Hovingh

Jennifer Moses

Caitlin Wood

Norton Shores

Anaida Avakova

Matthew Bates

Allianna Brow

Jerald Brown

Joseph Brown

Christina Chancellor

Amanda Cherry

Connor Corbit

Yanizz Elizalde

Randi Faught

Cooper Fox

Dustin Galarneau

Sara Gappa

Andrea Gardner

Joshua Gerrans

Hailey Hamilton

Kenneth Hileman

Christopher Horvath

Erica Jackson

Rebecca Kinney

Nevah Kolar

Ashlyn Lane

Michele Lewandoski

Makayla Lillmars

Jana Martinez

Tyler Melton

Dionasio Mendiola

Lillianne Moser

Alex Nieusma

Brooke Nieusma

Kyle Olejarczyk

Andrew Oliver

Timothy Peterson

Lark Rahn

Christopher Rederstorf

Damian Seitz

Samantha Simonelli

Caleb Smith

Sandra Stoner

Brennan Strickler

Gabrielle Tennant

Kristina Trasky

Ashlei Uplinger

Emma Versaw

Trenton Vredeveld

Emily Weber

Anne Wegner

Andrew Weinert

Nunica

Sophia Decator

Isabelle Goffin

Katlin Huffman

Stacey Lake

Paris

Angelique Bell

Petoskey

Drew Wilson

Ravenna

Gavin Baker

Nathan Barber

Kyle Brown

Cheryl Corpe

Joshua Devoogd

Luke Douglass

Holly Ellison

Amanda Gutierrez

Robert Kamp

Isaac Kantola

Jaime Koval

Emily Linck

Analiese Postema

Kayla Schaefer

Justin Sidock

Corynne Snyder

Kimberly Speers

Caitlyn Spoelman

Adriane Stevenson

Breanna Zolinski

Rockford

Dorene Boyer

Rothbury

Kassandra Bisard

Brittney Crain

Josie Eppard

Sand Lake

Gracey Koogler

Shelby

Tyler Huback

Brandon Rabe

Kaden Vela

Sparta

Samantha Miller

Emma Werner

Spring Lake

Abagayle Anton

Kelly Arthurs

Jessica Auw

Meah Bajt

Ryan Bajt

Madeline Baker

Jackson Core

Zoe Czadzeck

Link Dephouse

Claudia Devowe

Olivia Fenlon

Sean Fontichiaro

Reaghan French

Zachary Frost

Kayleigh Gagnon

Isabella Gardner-Huihui

Jennifer Houts

Savannah Hudson

Jenna Hunt

Nathaniel Hunt

Leila Kahler

Christopher Kotkowicz

Jacob Kotkowicz

Rachel Kraljic

Sara Luposello

Vincent Lytle

Emma Marshall

Xenyah Mathuram

Paige McCormack-Hill

Jacqueline Medina

Wit Miller

Aliyah Newbill

Mary Planteroth

Anna Richards

Kathy Richards

Keely Rose

Josephine Safranski

Evan Sanford

Jillian Simpson

Dylan Stafford

Paige Stanley

Ariella Vanderlaan

Kyle Vargo

Joshua Ward

Sharon Warden

Jonah Wilhelm

Natalie Wilson

Twin Lake

Cassidy Armstrong

Darry Beeman

Jennifer Cameron

Avery Christensen

Katherine Conzemius

Cassandra Coonrod

Jacob Cummins

Whitney Dulyea

Sherry Ewing

Lauren Fischer

Aracely Garcia

Gloria Gould

Scott Greenert

Danny Johnson

Lauren Jones

Lexyona Julin

Christy Kirkendall

Jamie Krukowski

Emelia Langelier

Leah Link

Dannyjo MacOwan

Brooke Martin

Cloey Mattson

Paige McFarren

Kaitlyn McTeer

Ryleigh Mott

Alec Olson

Nicholas Pearson

Vanessa Peltoniemi

Veronica Perez

Jennifer Pyle

Matthew Ray

Staci Redmon

Mercedes Schlager

James Scott

River Shackelford

Joshua Stewart

Gracie Sullivan

Jami Tomczak

Terry Upson

Paige Wissner

Benjamin Witt

Raven Zuder

Walkerville

Trinity Flanery

Jessie Nieboer

Waterford

Olivia Carlson

West Olive

Mariana Campos

Elizabeth Carrillo Garcia

Kimberly Leon Diaz

Emily Rauch

Elisabeth Renshaw

Kaelyn Sourya

White Cloud

Kyleah Baker

Kobe Canning

Kaylah Crowe

Alex Cruzan

William Fehrlen

Carly Hedlund

Sophie Kehr

Gabriela Reeve

Grace Richards

Christian Ringler

Whitehall

Elizabeth Bentz

Madison Boeringa

Sophia Bultema

Melissa Cavanaugh

Kerry Deiters

Maggie Evans

Elias Ghazal

Spencer Harmon

Annalyse Hill

Robert Hoppa

Audrey Johnsen

Amanda Johnson

Ella Johnson

Hannah Jurcich

Charley Klint

Danielle Konecny

Amiah Kroll

Lucas Krupp

Brianna Lebaron

Kya Mahoney

Jason Martin

Jillian McCallion

Kayla Mulder

Madelyn Mulnix

Brooke Otto

Madison Parmley

Natasha Paulsen

Rachel Rasmussen

Joshua Robart

Hannah Strait

Avery Thomas

Sabrina Thompson

Heidi Varela

Shacarra Williams

Zeeland

Hannah Edwards

Meagan Gonzalez

Arianna Perez

Emma Rotman

Ashley Stone

Megan Wieling