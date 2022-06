MCC Announces Winter 2022 Semester Academic Honors

The following Muskegon Community College (MCC) students have earned academic recognition for their grade point averages during the Winter 2022 Semester. They are listed by alphabetically by hometown under each of the following three categories:

President’s List

Dean’s List

Academic Honors List

PRESIDENT’S LIST

Muskegon Community College has named the following students to the President’s List for the Winter 2022 semester. Full-time students who achieve a 4.0 grade-point average over their most recently completed semester are placed on the President’s List.



Allendale

Cole Kraai

Jenna Marsman

Alecia Steele

Kenton Vander Wal

Clio

Hannah Goergen



Coopersville

Jack Castenholz

Jasmine Hill

Amber Peters

Jordan Winters

Fremont

Candice Kirkendoll

James Mullins III

Jennie Pekel

Fruitport

Erin Anhalt

Nadia Fuller



Grand Haven

Tualatai Chamberlain

Makayla Fountain-Maginity

Madalyn Mulvahill

Aaron Roe

Oscar Sipe

Lauren Streng

Elleah Vandenberg

Gabriel Williams

Grand Rapids

Elizabeth Ruch

Grant

Kyle Bay

Hesperia

Jarrett Budde

Lona Richards

Kyra Sayer

Breanna Zinky



Montague

Megan Brown

Megan Rachow

Katherine Weesies

Muskegon

Ethan Boucon

Olivia Cornelisse

Flynn De Luca

Alexis Deephouse

Kennadi Dykstra

Madelynn Garver

Kaitlyn Harper

Levi Johnston

Emilia Kowalska

Megan Kraley

Alexis Meloche

Cole Michelli

Griffin Michelli

Boris Nguelle

Kyler Nichols

Nicole Onus

Jazzmyne Ortiz

Brianna Pastor

Orion Pearson

Kerah Plichta

Michelle Rogalski

Hayden Ruel

Annmarie Santos

Nathan Sattory

Lea Seifert

Kristina Smalley

Kathleen Spencer

Audrey Zok

Newaygo

Celeste Huisman

Norton Shores

Anna Anderson

Gypsy Bates

Lindsay Cross

Nevah Kolar

Veronica McCann

Kennedy McCombs

Samuel Novotny

Andrew Price

Leticia Price

Tori Van Tamelen



Ravenna

Emily Crowley

Kevin Denhof

Dominic Jones

Analiese Postema



Swartz Creek

Erynn Johnson



Twin Lake

Cade Alderink

Calandra Bungart

Zoey Carey

Kendall Jones

Whitehall

Gianna Megna

Haylee Spicklemire

Noah Uithoven

Kenedy Woodring

DEAN’S LIST

Muskegon Community College has named the following students to the Dean’s List for the Winter 2022. Semester. Students who complete 12 credit hours or more per semester with at least a 3.5 grade point average are included on the Dean’s List.



Allendale

Maeve Emenaker

Anisa MacOwan

Mollie Mockler

Carmen Stevens

Natalie Thurkettle

Bailey

Keziah Shaw

Benzonia

Tristan Stoddard

Bitely

Emily Bayle

Coopersville

Jackson Foreman

Kortney Kleyn

Fairview

Jaedyn Winton



Florianopolis, Brazil

Marina Resende

Fremont

Ryan Anderson

Alexis Bazzett

Kenneth Breza

Cherie Eckert

Dylan Essebaggers

Madison Foster

Joel Luchies

Calla Miller

Michelle Schultz

Mikayla Slovinski

Fruitport

Isabelle Freeland

Chloe Glynn

Adam Mueller

Mylene Springstead

Grand Haven

Avery Behnke

Emily Bramer

Charlie Bylsma

Mariah Hernandez

Megan Kalasz

Kyle Penland

Jenna Peterson

Andrew Rasmussen

Madelyn Rinkevicz

Cameron Rosenberg

Hannah Tjapkes

Zoe Vanbennekom

Gracie Vermurlen

Ezekiel Wilson

Jamison Wonch



Grand Rapids

Lydia Huff

Grant

Megan Hamilton

Amber Luckett

Hesperia

Alyssa Burmeister

Jack Dipple

McKenna Lacount

Maria Priese

Layla Richards

Braydon Zinky

Holland

Lauren Coppersmith

Julian Jimenez

Kim Rendleman

Hannah Sarli

Holton

Shawn Murphy

Jordan Noble

Taylor Noble

Howard City

Kalista Dejohn

Hudsonville

Dana Bushman

Alyssa Dawson

Kentwood

Alejandra Rizo

Leslie

Nicole Scott

Manistee

Nathan Bond

Montague

Hailey Blohm

Ashley Erdman

Cassidy Hamann

Brenden Mahoney

Farrand Raymond

Krista Riehl

Diane Warner



Muskegon

Alana Alviar

Blake Baker

Abriana Balderas

Brennan Beckman

Grace Berends

Thomas Bitson

Sydney Bol

Eric Bradley

Alyssa Brandenburg

Riley Briggs

Lily Brower

Dorothy Campbell

Kyara Chaney

Ja’niya Clark

Bevan Cottone

Caleb Croff

Marcoantonio Cuevas Terrones

Abbey Dakin

Robert De Rose

Camren Dial

Payton Dobben

Alissia Dobson

Korbin Douglas

Breanna Driscoll

Emma Dykema

Emmalee Dykman

Will Edwards

Mikaela Epplett

Andrea Figueroa

Caleb Forbes

Alex Fuller

Delaney Gannon

Gavin Glomb

Soli Gordon

Mason Gregg

Bethany Griffin

Joscelyn Hansen

Leslie Harvey

Olivia Hendrie

Matthew Herniman

Brody Hoffman

Parker Holt

Kennedy Hoppa

Genesis Husted

Emme Jensen

Gabriel Jensen

Katherine Jett

Bronsen Jewell

Jayden Kass

Jordan Kate

Dan Kimura

Felix Knowlton

Kelsey Lemieux

Leenah Letherby

Makayla Locke

Leah Lowry

Dannyjo MacOwan

Ellie Maggini

Reagan Maliska

Austin Marr

Alison Mastee

Cami Maynard

Jason McElfish

Lindi Meyers

Trevor Meyers

Ethan Miller

Rigoberto Morfin

Stephanie Mueller

Brendan Nelson

Allison Newsted

Caue Oliveira

Jonathan Pavka

Ashley Peppler

Keith Petrocik

Alessio Pirrello

MacKenzie Popa

Lindsey Ruiter

Aaron Ruppel

Reilly Schotts

Sophia Schotts

Megan Seewald

Kylee Seifert

Stan Shank

Benjamin Skujins

Brandon Smith

Anthony Storck

Diego Storck

Jennifer Stovall

McKenzie Swarts

Christian Swiatek

Annika Swope

Camber Tanis

Taryn Thompson

Bruce Tjapkes

Brooke Tong

Destiny Totten

Jessica Uhl

Kennah Vermerris

Brandon Voss

Jaslynn Wallace

Bailey Wescott

Jack Westbrook

Benjamin Westerhof

Macy Whipple

Monica Whipple

Zachary Wiggins

Jackson Williams

Paige Williamsen

Brennan Wilson

Dominik Wodzisz

Preston Woods

Benjamin Wyatt

Lily Wypa

Taichi Yamada

Sarah Zielinski

Cody Zok

Newaygo

Nathan Biegalle

Ashley Bouwknegt

Ethan Curtis

Rachel Karrip

Lilly Neff

North Muskegon

Taitum Brown

Angelina Kolka

Ansley Oliphant

Isabelle Reynolds

Justin Sima

Devin Smith

Norton Shores

Kylee Belcourt

Olivia Brower

Adele Brown

Jordyn Fuentes

Sara Gappa

Thomas Habetler

Lauren Janetzke

Carter Jones-Hirr

Vaughn Lakatos

Michael Myers

Ramnit Saini

Suzan Sisman

Sarah Staniforth

Sandra Stoner

Amelia Strohmeyer

Emma Taylor

Jaiden Warren

Connor Winegar

Nunica

Jack Reinink

Pelican Waters, Australia

Corne Boshoff

Ravenna

Ethan May

Kelsey Morey

Amelia Mundinger

Shelby

Jeremy Cook

Zechariah Frye

Angela Ortiz

Sparta

Nicolas Verdugo

Spring Lake

Emily Attenberger

Isabella Donaldson

Frank Garzelloni

Gabrielle Keely

Lance Riggs

Natalie Sawyer

Amber Split

Twin Lake

Madison Bosset

Joseph Camp

Madison Clarke

Myah Demarse

Lauren Fischer

Brendan Harris

Kaleb Kitchka

Cecelia McGahan

Ashley O’Rear

Ally Seiber

River Shackelford

Kendall Stone

Brian Zimmer

West Olive

Ellie Langejans

Destiny Leon

Izabel Porras

Sonia Volovlek

White Cloud

Taylor Davis

Dwight Phillips



Whitehall

Alexis Brown

Jack Bryant

Emily Cobel

Katherine Ferris

Hannah Jurcich

Casey Lownds

Sydney Plough

Makenzie Reyes

Paige Swanson

Jade Taylor

Sarah Van Dam

Aurora Varela

Kelcea Waller

Rylee Woodring



ACADEMIC HONORS LIST

Muskegon Community College has named the following students to the Academic Honors List for the Winter 2022 Semester. Students who completed 6 to 11 hours per semester with at least a 3.5 grade point average are included on the Academic Honors List.

Allendale

Engelber Aguilar Martinez

Saphron Allers

Bryce Bailey

Ryan Blackburn

Reese Buhlman

Brenna Couturier

Madison Derby

Katherine Engbers

Samantha Harris

Lillian Irvine

Edward Kastelz

Clarice Korreck

Kaylie Kruithoff

Alyssa Matz

Ryan Meade

Taylor Meade

Jessica Morgan

Faith Mull

Aleigha Reyes

Joni Rogers

Ava Stickney

Samantha Vanhuizen

Bailey

Bexzaida Carrizales Magana

Alaina Keelean

Ashley Pratt

David Seabrook



Baldwin

Christie Nichols



Bloomington, Illinois

Bailey McGill



Casnovia

Jeffrey Degraaf

Caleb Schutter

Marlo Wolter



Clawson

Samuel Franklin

Comstock Park

Kaitlyn Malcolm

Conklin

Kolton Bacon

Lillian Beemer

Maria Duran Toledo

Chase Hubert

Miniya Lothschutz

Grace Zimmer

Coopersville

Olivia Contreras

Rebecca Dewitt

Natalie Jasman

Addison Parsons

Kaili Prins

Copacabana, Australia

Bayley Lowe

Farmington

Zalio Harris

Fennville

Alyvia Downer

Fountain

Jason Skaggs

Fremont

Angela Berens

Austin Boike

Julia Cole

Zoe Corley

Aden Cummins

Justin Dillon

Jayden Frens

Tyler Gerdes

Logan Gill

Michael Huss

Lawrence King

Carter Moon

Hayley O’Brien

Hannah Pell

Michael Silvernail

Kyla Wiersema

Madison Wiersema

Raquel Woods

Rylee Wright

Haley Zerlaut

Rhiannon Ziebke

Fruitport

Gabrielle Boes

Brett Butler

Jade Calkins

Jodi Datte

Tyler Davis

Emma Fehler

Avery Flynn

Madalyn Garn

Anna Hoover

Kayla Johnson

Jacob McFarren

Jordan Miller

Heather Oneal

Benjamin Shane

Kyle Stafford

Syndel Stressman

Allison Van Wesep

Joseph Walker

Grand Haven

Madeline Baker

Alicia Barringer

Ashley Binnendyk

Mindy Carrick

Shaylynn Crum

Kortney Dresen

Ellie Dyk

Alexandria Egerer

Jasiri Gadea

Brian Harms

Emma Holmes

Caroline Jeisy

Stephanie Martin

Eliabeth Mast

Abrial Merz

Danielle Meyers

Amerasia Miller

Hailey Miller

Olivia Miller

Mary Moore

Jeremy Nise

Nolan Osborne

Leah Perkins

Makayla Perrault

Isaac Postema

Laila Rance

Chelsey Robertson

Rose Rodriguez

Rachel Schuiteman

Heather Shenefield

Matthew Siemen

Emma Slater

Felishia Smith

Gracie Soule

Austynn Sprague

Sage Suits

Eva Taylor

Tyler Valk

Logan Vegh

Nathan Velez

Olivia Vink

Ava Weber

Sarah Weber

Russell Whitaker

Abigail Whitney

Grand Rapids

Nahum Asres

Claire Datema

Drew Walters

Grant

Matthew Arsnoe

Emma Bliss

Alaina Booth

Jazmine Cardona

Brayden Chittenden

Camryn Chuchoque

Jack David

Alyssa Freeland

Cruz Hernandez

Stephani Kennedy

Felisha Kidd

Meghan McKnight

Elayne Montambo

Gavin Nelson

Michael Robeck

Deanna Robinson

Amaya Rodenburg

Jacklyn Rodriguez

Jenny Schultz

Landon Vold

Marica Wheeler

Jada Zerlaut

Hart

Alison Altland

Amanda Galindo

Hesperia

Samantha Bieri

Caitlyn Frees

Grace Jones

Kaitlyn Skok

Adriana Slater



Holland

Lola Berkompas

Traci Elenbaas

Jane Hoppe

Malia McHugh

Eduardo Moore

Melinda Navis

Fatyma Stewart

Mariah Stewart

Tiffany Streur

Nicholas Tunks

Madison Zerlaut

Holton

Courtney Boes

Maxwell Bulthouse

Cassidy Carr

Juanita Kulczyski

Cierra Pentoney

Katie Wildfong

Hudsonville

Cory Eskes

Jeremy Kloosterman

Juana Leon

Mae Wittlieff



Ionia

Kylie Helmes



Kent City

Daniel Stong

Austin Whitney

Mears

Erik Nelsen

Montague

Rachel Anderson

Emma Bennett

David Betka

Abbigael Genter

Aldo Gonzalez-Ramirez

Courtney Gordon

Elly Hendrixon

Jeremy Howard

John McIntire

Claire Meacham

Sarah Myers

Macyn Scamehorn

Muskegon

Jillian Allen

Emily Amos

Chris Anderson

Rachel Anderson

Joshua Andres

Allyssa Baade

Staci Backensto

Nickolas Baerman

Charlene Beck

Brandon Beckman

Kim Beebe

Heaven Bell-Williams

Kieu Bergman

Zachariah Blodgett

Chelsea Bodick

Justin Boes

Alexa Bordeaux

Amber Brown

Drew Brown

Deanthony Bushman

Devon Carrico

Wesley Chandler

Megan Chase

Stosha Cherney

Tyler Cherwonka

Zachary Chvala

Adam Cierlak

Candace Cloud

Tami Cook

Rylee Cooper

Tawon Cooper

Katie Copenhaver

Kelsey Crampton

Sonja Crenshaw

Selecia Crowley

Brynn Cudney

Brayden Davis

MacKenzie Davis

Rachel Derezinski

Dean Dewitte

Isaac Dibble

Michelle Dion

Christopher Drake

Chasity Duck

Alexandra Dunn

Kaitlin Eastling

Kayla Ehmke

Adam Eitniear

Tyler Engleman

Jennifer Evans

Miracle Evans

Carlie Fairbanks

Patrick Faltinowski

Cody Faught

Memphis Foster

Morgan Foster

Madison Fulton

Ashlee Garceau

Elaine Garvey-Sigler

Rachel Gebolys

Patrick Gee

Derek Geiger

Brenda Glore

Tayden Glore

Abbey Goodburn

Sidney Gould

Logan Green

Tiffany Greeno II

Josiah Hanes

William Heinz

Kyle Herbert

Marissa Hoeker

Zane Holderman

Annabelle Holmes

Matthew Holwerda

Benjamin Hosler

Derek Hughes-Arnold Sr

Lauryn Jackson

Matthew Jeroy

Reese Jespersen

Matthew Johnsen

Nathan Johnson

Scott Johnson

Susan Johnson

Matthew Jones

Michaela Kauranen

Michael Kimbrough

Nicholas Kleinheksel

Gail Koch

Tal Kratochvil

Justin Kushner

Olyvia Labudde

Samantha Ladegast

Nicole Langlois

Audra Lavassuer

Michael Leonard

Arissa Letner

Michelle Lifer

Madison Lockhart

Sarah Loeffler

Jaquez Love

Michelle MacKay

Brandi Mann

Mark Martin

Donald Maschino

Blake Masterman

Jodene Mathews

Serena Maycroft

Kaylee McLaughlin

Jabrea McQuarter

Kimberly Melendez

Briggit Mendez

Adam Meyers

McKenzie Millar

Terri Miller

Amber Minnerick

April Minzey

Enrique Mojica

Gabrielle Monterusso

Maura Morfin Ramos

Aiden Morrow

Bertha Mulac

Mitchell Munroe

Danielle Najdowski

Alex Near

Montine Nienhouse

Brianna Norkett

Seth Norman

Brittney Nuvill

Joy Oleen

Alejandra Ortiz-Gonzalez-Villanueva

Nathan Page

Joshua Parmer

Celeste Patino

Skyler Poore

Eli Poulin

Cade Powell

Chelby Raider

Andrew Rakestraw

Jairo Razo-Salinas

Amanda Ream

Phillip Reberg

Eric Redmon

Alex Rexroat

Tyler Rexroat

Ariana Reynoso

Jayla Richmond

Kalee Rife

Clayton Ritsema

Roger Roberts

Shannon Roberts

Melissa Rogers

Julie Ross

Kara Rowley

Krystle Rule

Tori Russell

Lnai Sandford

Lexi Sandgren

David Sanocki

Megan Sattory

John Scheffler

Te’a Schlager

Ryan Schroeder

Christian Scott

Phelysia Shira

Breanna Simpson

Brooklyn Sims

Savannah Smith

Jamie Spencer

Megan Spring

Samuel Stafford

James Stone

Jennifer Stone

Andrew Storck

Brianna Storck

Julie Straley

Taylor Strand

Jessica Strecker

Melody Stressman

Jolena Suarez

Joslin Sullivan

Sarah Tenhopen

Joseph Thompson

Zoe Thompson

Julia Tierman

Hailey Timmins

Jodi Todd

Caden Tufts

Samantha Vallier

Craig Vandamme

Tosha Vander Kooi

Jennifer Vanderlip

Madison Vanderlip

Jolene Vaughan

Laura Vaughan

Tania Velasquez

Ariana Villanueva

Kyrah Vilanueva

Alethea Visger

Philip Vroegindewey

Jennifer Wade

Olivia Walker

Nicole Wang

Nicholas Welch

Eric Whelpley

Erin Whitten

Ashley Wierenga

Eli Wigger

Brook Wilks

Donjsha Williams

Lakeya Williams

Katie Wilson

Stephanie Wilson

Kennidy Wolters

Rachel Zwar



Muskegon Heights

Alina Hall

Constanica Jones

Jer’nece Porter

Newaygo

Ayden Conant

Regan Dykes

Ashley Jones

Debra Lammers

Parker lammers

Ian Oatis

Alyssa Watkins

Melody Westervelt-Russell



North Muskegon

Brooke Bartholomew

Trevor Boyle

Chandler Falkowski

Eli Walsh

Norton Shores

Devlete Ajupi

Miranda Allers

Shelbie Alsteens

Anaida Avakova

Bryce Backensto

Summer Biesiada

Allianna Brow

Connor Bullinger

Gregory Chandonnet

Amanda Cherry

Marvin Cisneros

Kaitlyn Davis

Derek Dear

Alexandria Drost

Yanizz Elizalde

Dean Gorkisch

Teresa Hippchen

Claudia Hwang

Ella Johnson

Teresa Jones

Susan Kamp

Rebecca Kinney

Theresa Kroeze

Ashlyn Lane

Michele Lewandoski

Rhonda Lockwood

Natalie Maas

Dionasio Mendiola

Mikayla Moorhead

Lillianne Moser

Alex Nieusma

Brooke Nieusma

Ty Nivison

Kyle Olejarczyk

Andrew Oliver

Tina Rawlings

Elizabeth Sampson

Damian Seitz

Christopher Sherburn

Amaya Simmons-Secord

Samantha Simonelli

Rachel Sosnoski

Monique Stansell

Megan Steketee

Brennan Strickler

Lenore Van de Weg

Shelby Versalle

Emily Watson

Emily Weber

Dustin Wehrmeyer

Krista Weller-Schwartz

Brian Wellman

Brett Winegar

Nunica

Sophia Decator

Lance Klemple

Stacey Lake

Paw Paw

Kaley Buck

Pinckney

Peter Murray

Ravenna

Gavin Baker

Jacob Barber

Dakota Boggess

Cheryl Corpe

Joshua Devoogd

Luke Douglass

Holly Ellison

Jack Emery

Amanda Gutierrez

Janna Jimenez

Isaac Kantola

Jaime Koval

Emily Linck

Olivia Porter

Justin Sidock

Caitlyn Spoelman

Adriane Stevenson

Kacey Woodward

Rothbury

Curtis Atchison

Josie Eppard

Paige Hackworth

Ira Hite

Sand Lake

Gracey Koogler

Schoolcraft

Abigail Pincumbe

Shelby

Morgan Smith

Sparta

Samantha Miller

Emma Werner

Spring Lake

Shelby May

Audrey Abbott

Jessica Auw

Violet Barnes

Jackson Core

Natalie Dupuis

Christian Folkert

Marina Harvey

Kassandra Hodgson

Jennifer Houts

Savannah Hudson

Leila Kahler

Logan Kohley

Christopher Kotkowicz

Jacob Kotkowicz

Rachel Kraljic

Vincent Lytle

Xenyah Mathuram

Paige McCormack-Hill

Jacqueline Medina

Tyler Munch

Sarah O’Malley

Keely Rose

Jillian Simpson

Dylan Stafford

Brian Tierman

Sharon Warden

Natalie Wilson



Tecumseh

Samantha Palm

Twin Lake

Cassidy Armstrong

Darry Beeman

Timnesha Burns

Jennifer Cameron

Avery Christensen

Katherine Conzemius

Reed Conzemius

Cassandra Coonrod

Ethan Day

Whitney Dulyea

Sherry Ewing

Aracely Garcia

Scott Greenert

Taya Hekkema

Hailey Hudson

Brooke Korstanje

Jamie Krukowski

Jessica Landino

Emelia Langelier

Raegen Lockhart

Brooke Martin

Jaegar McGahan

Zachary McPheron

Alec Olson

Shane Overkamp

Vanessa Peltoniemi

Ashley Poling

Staci Redmon

Rylee Rzepka

Joshua Stewart

Cameron Wackernagel

Paige Wissner

Benjamin Witt

Chase Young

Alexa Zimmerman

Raven Zuder

Walkerville

Jessie Nieboer

Logan Wells

West Olive

Kimberly Leon Diaz

Angela Rowan

Kaelyn Sourya

White Cloud

Branden Alger

Kobe Canning

Kaylah Crowe

Alex Cruzan

Krystianna Faltinowski

Erin Harper

Kaeyla McDonald

Gabriela Reeve

Christian Ringler

Whitehall

Erika Bengry

Shaun Bigelow

Madison Boeringa

Sean Bolli

Alexander Britton

Melissa Cavanaugh

Kerry Deiters

Autumn Ferris

Mitchell Green

Zachary Hardie

Michael Helsel

Annalyse Hill

Amanda Johnson

Ella Johsnon

Amanda Larkey

Brianna Lebaron

Griffin Lownds

Jennifer Mark

John Metsaars

Kayla Mulder

Madelyn Mulnix

Madison Parmley

Chelby Paul

Joshua Robart

John Shelton

Hannah Strait

Avery Thomas

Sabrina Thompson

Leah Van Antwerp

Heidi Varela

Chantel Wehnes

Melissa Whitlow

Kyle Willacker

Adam Wolffis

Zeeland

Ashlyn Koeller

Arianna Perez

Emma Rotman

Greg Rotman

Melissa Streur

Megan Wieling