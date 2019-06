The following Muskegon Community College (MCC) students have earned academic recognition for their grade point averages during the recently completed Winter 2019 Semester. They are listed by alphabetically by hometown under each of the following three categories:

President’s List

Dean’s List

Academic Honors List

PRESIDENT’S LIST

Muskegon Community College has named the following students to the President’s List for the Winter 2019 semester. Full-time students who achieve a 4.0 grade-point average over their most recently completed semester are placed on the President’s List.

Allendale

Jacob Bylsma

David Isbell

Emma Mull

Rachel Ramont

Adeline Steele

Fremont

Megan Berens

Tasha Smith

Fruitport

Desiree Glynn

Ellie Herrick

Kendra Johnson

Grand Haven

Mychalla Belknap

Sarah Keuning

Adeline Vanbemmelen

Kevin Vanderlee

Amber Wallish

Holland

Kate Rosema

Holton

Heather Schoenherr

Kent City

Jacob Kimble

Marne

Tammi Modderman

Montague

Alexis Monette

Muskegon

Carly Andrews

Marilla Beckle

Aryssa Derr

Nicholas Devries

Andrew Husmann

Mitchell Johnson

Malachi Karppinen

Elizabeth Kwast

Danielle Lacy

Melanie Lamrock

Brandi Mann

Lauren Martin

Moriah McClain

Alyssa Meloche

Derek Monje

Tyler Morey

Kaylynn Moschke

Madeline Olsen

Dawson Romanosky

Haley Ruiter

Seth Sawyer

Grace Sweet

Kyle Taylor

Stephen Thiele

Emery Trautner

Emily Weessies

Brianna White

Nathaniel White

Newaygo

Kristina Ekkel

North Muskegon

Zackary Burdon

Norton Shores

Alyssa Farver

Grace Ginman

Tyler Heethouse

Blake Newton

Alexander Plough

Ruben Sustaita

Trevor Versalle

Ravenna

Lyndsey Ball

Marie Townsend

Taylor Vandam

Shelby

Keaton Inglis

Spring Lake

Audrey Split

Trenton

Allison Donofrio

Twin Lake

Joseph Ermatinger

James Prince

Jacob Tanner

Allison Wernstrom

West Olive

Emma Boersen

Gloria Izurieta

White Cloud

Elizabeth Feldpausch

Whitehall

Nancy Anderson

Arabelle Mae Howard

Agustin Valenzuela Jr.

DEAN’S LIST

Muskegon Community College has named the following students to the Dean’s List for the Winter 2019 Semester. Students who complete 12 credit hours or more per semester with at least a 3.5 grade point average are included on the Dean’s List:

Allendale

Brianna Breen

Corrine Crosby

Nathan Jenks

Sarah Rutishauser

Grace Sall

Gabe Tebos

Marissa Ward

Bailey

Jill Black

Bailee Gorecki

Belleville

Jade Sykes

Casnovia

Nicholas Horrisberger

Conklin

Sydney Fritz

Coopersville

Olivia McCrory

Brooke Yowtz

Fremont

Lucas De Campos

Johanna Eckert

Natalie Hines

Ellie Kingsbury

Lydia Ling

Olivia Mangan

Maxwell Mulder

Veronica Perez

Shay Stroven

Cory Vandermolen

Fruitport

Kelly Brown

Jason Carmean

Aaron Devries

Alyssa Freeland

Morgan Green

Emily Huyser

Wesley Kozan

Seth McKee

Matthew Russell

Lillian Stonecypher

Dirk Teeter

Adam Van Hoeven

MacKenzie Wahr

Grand Haven

Meagan Batka

Sara Bergman

Kennedi Bernia

Serenity Chester

McKenna Coyne

Ryan Crays

Jaclyn Crow

Jasmine Duong

Morgan Gundy

Ronald Hodge

Nathaniel Holmes

Megan Kalasz

Angela King

Gavin Meadows

Austin Miller

Chloe Mireles

Caleb Roe

Jared Rowan

Katriel Schmidt

Dylan Shenefield

Darion Smallegan

Sevia Suits

Carter Thompson

Grandville

Makenzie Garza

Grant

Jennifer Capetillo

Emerson Cole

Daniel Davis

Devin Pent

Joshua Powles

Shannon Roossinck

Hamilton

Cheyanne Eckwielen

Harbor Springs

Demi Trabucchi

Hesperia

Heather Burrell

Cali Flock

Alexandra Langley

Olivia Wilbur

Holland

Kathryn Rogers

Kendra Terpsma

Holton

Serenity Menzock

Curtis Oostveen

Cole Posthumus

Ari-Anna Strait

Howard City

Wyatt Peterson

Hudsonville

Baden Wackerle

Kent City

Thu Nguyen

Montague

Allyssa Bobian

Brett Kessler

Joshua Olsson

Farrand Raymond

Brooklyn Schneider

Julia Tanis

Megan Urquhart

Muskegon

Austin Anderson

Kristi Arias

Daniel Aull

Shaina Benedict

Christian Berends

Maddisen Bingman

Drew Bochenek

Nathan Bogue

Ashley Brink

Katelyn Broughman

Julianne Brown

Randy Brown Jr

Josie Buckingham

Madison Campbell

Alexis Carroll

Sean Corliss

Louis Curtis

Rachel Demuro

Abby Denio

Taylor Depouw

Carla Dewall

Logen Dushane

Sophia Effken

Lauren Erndteman

Michael Evans

Matt Fairfield

Andrew Ferenz

Ashlee Ferrier

Chelsea Ferrier

Journee Fett

Dylan Fitzgerald

Madison Franckowiak

Nolan Frye

Tyeler Garrett

Nicklas Golden

Danielle Goodyke

Mickayla Greiner

Vy Ha

Teresa Hall

Cole Halterman

Rebecca Hamel

Emily Hardenburgh

Zhane Harris

Daniel Hartley

Ruth Hernandez

Donald Holmes

Collin Houseman

Adam Hughey

Brittany Hunter

Margaret Innis

Jonathan Kearns

Stephanie Kennert

Riina Korhonen

Elizabeth Kraus

Hannah Leitch

Randy Lewis

Brittney Merrill

Carly Miller

Sonny Mosher

Mickayla Munroe

Collin Nelson

Cameron Oleen

Nolan Perrin

Jacob Petrick

Amber Phan

Rachel Pierce

Kacey Pittmann

Olivia Plyler

Garrett Pollack

Bailey Pulos

Hannah Rector

Gracie Reinhold

Evan Rogalla

Blake Ross

Anthony Rubino

Lexi Sandgren

Amanda Schaab

Payton Schlegel

Brendan Schuppe

Anna Slocum

Rosalyn Swanson

Mia Thompson

Shane Thompson

Grace Thornton

Shelby Thurston

Zachary Tindall

Brandon Torrie

Samantha Vallier

Lawrence Vanderkooi

Sol Vanhassel

Kamren Vanos

Emma Veldhouse

Audrey Walker

Alexis Webber

Hunter Willacker

Jasmine Williams

Ashley Witham

Ryleigh Wood

Quinn Yarian

Brian Yonkman

Muskegon Heights

Dequarius Sims

Newaygo

Luke Cook

Joshua Franklin

Joseph Graham

Jenna Janke

Kayla Obenchain

North Muskegon

Sarah Carlson

Wesley Fuller

Ryan Kinahan

Madison Rigby

Norton Shores

Avery Agard

Robert Ahern

Elaina Anderson

Laney Baldwin

Noah Bathrick

Jason Brauer

Sophia Brown

Caleb Cereska

Nicholas Davis

Kaylynne Dennis

Taylor Dew

Gabrielle Dietz

Cole Gaskin

Anna Gomez

Leeanna Harris

Madison Heiss

Elliot Johnson

Veronica Kastelic

Christian Kramer

Glen Kuharevicz

Neil Kuharevicz

Ashlyn Lane

Cayla Lenartowicz

Alison McCarthy

Kodiak McDonald

Nicholas Meston

Thomas Neff

Alyssa Neiser

Maxwell Olmstead

Samuel Powell

Ryan Roland

Ellery Rose

Julian Silva

Samantha Stine

Ronald Stratton

Tyler Warren

Meghan Whitaker

Brennen Winegar

Nunica

Bryanne Fillman

Jaqueline Miguel

Pentwater

Anna Hofmann

Ravenna

Taylor Carlyle

Emily Crowley

Megan Crowley

Dalton Klenk

Blake Kunish

Kendra Schuitema

Trevor Sikkema

Zoey Thompson

Sarah Versluys

Rockford

Dylan Wilkins

Royal Oak

Sarah Fruck

Shelby

Delaney Berens

Kayla Nichols

Katrina Smith

Sparta

Trajan Rodriguez

Spring Lake

Evan Fles

Abbey Goodburn

Evan Lancaster

Jacob Phillips

Madelyn Rabideau

Nora Reed

Madison Smith

Emma Tober

Jordan Vandermeulen

Madelynn Windberg

Traverse City

McKenzie Ankerson

Jaymi Seeley

Twin Lake

Joseph Barringer

James Bungart

Zachary Bush

Taylor Carlson-Harding

Courtney Fischer

Emily Forester

Rachel Kuck

Samantha Mazurkiewicz

Reid Sayles

Shelby Springer

Walker

Meredith Ignasiak

West Olive

Courtney Shaw

White Cloud

Rachel Burke

Kayli Hoad

Aramis Laclair

Sariena Maka

Whitehall

Amanda Anderson

Brooke Bachelder

Rebecca Bolli

Hanna Evans

Aimee Hammond

Dylan Jeffries

Evan McManus

Kiley Medendorp

Michelle Mendez

Wyoming

Chloe Plescher

ACADEMIC HONORS LIST

Muskegon Community College has named the following students to the Academic Honors List for the Winter 2019 Semester. Students who completed 6 to 11 hours per semester with at least a 3.5 grade point average are included on the Academic Honors List:

Ada

Claire Shymanski

Allendale

Taylor Adams

Kian Barnes

Curtis Boelens

Madelyn Butterfield

Eli Cowling

Kera Deverman

Dakota Feenstra

Danielle Grose

Elisabeth Gross

Rachel Gwinn

Rachel Haraburda

Audrey Kastelz

Riley Kuizema

Olivia McDonald

Chloe Miller

Lauren Mockridge

Jared Morgan

Madison Richards

Jessica Sweet

Grace Wilks

Brianna Williams

Bailey

Olivia Keelean

Savannah Passage

Brighton

Jennifer Joachim

Casnovia

Jordyn Whitcomb

Cedar Springs

Tye Solis

Clinton

Kaitlyn Roe

Comstock Park

Kelsey Dewildt

Conklin

Isabella Beemer

Calen Geisel

Annabelle Kober

Dalia Martinez-Perez

Katherine Rosel

Coopersville

Brian Benkert

Andrew Breuklander

Joey Brower

Nathan Castenholz

Christopher Creswick

Kaelyn Devries

Bethany Hard

Olivia Killebrew

Alexis Lafave

Kayela Malewitz

Joshua Mast

Whitney Meinders

Michaela Mooney

Kelcie Radford

Charles Reister

Jaedyn Russell

Kobe Russo

Hailey Sturtevant

Sara Zomberg

Fennville

Cheyenne Lankheet-Rathbun

Fenton

Collin Towns

Fremont

Nathaniel Anderson

Bradley Berens

Alyssa Berry

Kalie Chrystler

Ed Cook

Marguerite Degen

Adam Eastling

Lauren Ferris

Katelyn Gebhart

Wendy Hornacek

Lucas Johnson

Aubrie Kibart

Maria Lomas

Melissa Maddox

Calvin Miller

Jaxx Miller

Robin Moore

Jaylyn Pekel

Keegan Salisbury

Samantha Schmidt

Jason Shaft

Taven Shriver

Kelsey Somers

Zayne Stroven

Molly Veenstra

Megan Walker

Avery Webster

Eric Welch

Mason Westgate

Lilly Williams

Nathan Wolford

Fruitport

Anna Cooper

Joshua Coulier

Gavin Devries

Parker Doerr

Rachel Frucci

Kaylah Griffin

Patricia Hunter

Allison Michaels

David Rogers

Emily Rosema

Brandie Rupp

Brooklyn Samlow

Kellie Santose

Hanna Scofield

Joshua Shedenhelm

Daniel Start

Elizabeth Taylor

Katie Vander Velde

Emily Winicki

Ronald Yahne

Grand Haven

McKenna Barshaw

Kayla Bentz

Hunter Berens

Sara Blease

Carter Bosch

Briana Boyes

Joseph Brenton

Jonathan Buitenhuis

Clarissa Cherry

Bethany Clark

Lian Colbry

Crimson Draeger

Lea Dulek

Abby Dunster

Kinsey Fase

Sandi Fredricks

Alexis Fritz

Kara Gerard

Alexandrea Goodrich

Sarah Hebert

Andrea Keech

Michael Keith

Emily Klingensmith

Laura Lafountain

Holly Luytjes

Jaela Norkoli

Nathanael Owens

Trent Perkins

Olivia Pontarelli

Catherine Puisis

John Roscoe

Nathan Schindlbeck

Ashley Skaio

Pearl Slayton

Madelynn Streng

Holleigh Swanson

William Tencate

Selena Thome

MacKynzie Vanderlee

Allyssa Walker

Beth Walsh

Joseph Weisman

Samuel Young

Regan Zandstra

Grand Rapids

Karissa Gregory

Grant

Dominick Brock

Carter Chase

David Coronado

Elvira Cruz

Maximiliano Deleon-Macias

Kassidy Doornbos

Kristen Francisco

Lauren Freeland

Chloe Jacobs

Stephani Kennedy

Thomas Langan

Elizabeth Lawson

Abraham Linner

Alberto MacIas

Janell Olney

Carlos Olvera

Amaya Rodenburg

Katherine Simmons

Kirstyn Throop

Trenton Throop

Alyssa Vansingel

Nicole Whan

Lukas Wolff

Nya Woodland

Karlton Zerlaut

Hamilton

Madison Bazan

Jordan Klaasen

Ashley Trace

Hart

Randy Peters

Maribel Trejo

Hesperia

Maeli Cardiff

Caragan Frees

Kaino Johansen

Nichole Kinney

Duke Kruppe

Alexandra Martin

Alyssa Miller

Ellie Palmer

Aubrie Robertson

Mariah Stitt

Makenna Swisher

Zack Yates

Holland

Frank Alar

Claire Balcer

Yaneson Faife

Brooke Hale

Sarai Hemsani

Anai Jimenez

Lieza Klemm

Yaritza Miramon

Emily Mokma

Brianna Moore

Oliva Paquette

Heidi Ras

Madeline Reidsma

Lucia Rivera

Josseline Rodriguez Esparza

Brandon Rus

Mikayla Singletary

Olyvia Staples

Ashley Valero

Maggie Vantil

Sarah Wood

Holton

Beau Aman

Mykenzie Anderson

Paige Byrnes

Sydney Byrnes

Colleen Hall

Kristina Hummel

Tiara Jones

Eli Richards

Hudsonville

Kris Frieswyk

Maddison Vanrhee

Jenison

Brittany Vandyke

Kent City

Bethann Golden

Scott Miller

Kathryn Stong

Kentwood

Brianna Sandifer

Ludington

Autumn Hackert

Marne

Rylie Camp

Grace King

Kristina Lothschutz

Montague

Jessica Ash

Savannah Ballard

Mary Booher

Madison Brown

Elizabeth Cherry

Samantha Dahms

Mikah Degen

Heaven Fox

Quinn Harris

Aedan McCauley

Alexis Mischler

Landon Montgomery

Amber Morse

Cassidy Norkett

Kaitlyn Quijas

Violet Renna

Lydia Seaver

Matthias Snyder

Sameen Taraz

Sarah Weesies

Leo Zamojcin

Muskegon

Aisha Ahmad

Keith Allen

Max Anderson

Jane Bassett

Nick Benedict

Orethia Blake

Amber Blaski

Carli Bluhm

Nicholas Boerema

Daniel Bollweg

Madison Boone

Natali Bradfield

Zechariah Bradfield

Robert Branham

Mark Breitenbach

Blaise Bridenstine

Alexander Bucy

Curtis Califf

Andrew Capaldi

Jered Chappell

Zachary Chvala

Mark Cihos

Kodie Cilla

Chynnah Corpe

Anthony Cradlebaugh

Lydia Crocker

Kellie Crowell

Corey Cummins

Brittany Daniels

Jaymi Dausman

Matthew Delano

Ryan Delano

James Demuro

Shelbie Denio

Elizabeth Edlund

Joshua Felker

Sydney Ferry

Brianna Fields

Steven Fishel

Yulanda Flowers

Stephen Foltynewicz

Kristopher Fowler

Rudolph Fyan

Bryanna Gallegos

William Gamble

Jeffrey Gannon

Victoria Gargagliano Boue

Janae George

Patrice German

Donna Ginn

Robert Goff

Christina Gould

Gabriel Gould

Kobe Gradisher

Heidi Halverson

Nathan Hancock

Lydia Hanes

Cassondra Hansen

Joscelyn Hansen

Eliana Hardy

Sequoia Hardy

Tiffany Harper

Connor Herbert

Gavin Herbert

David Herlein

Taylor Hermanson

Maria Hernandez

Britney Herrygers

Peter Hicks

Amanda Hill

Stacey Hilton

Mitchell Hoeker

Jason Holguin

Samantha Hopkins

Kristy Howard

Trevor Howard

Marquon Hughes

Gideon Hunter

Isaac Hunter

Joshua Huntoon

Bricoola Hutchinson

David Jacobs

Gabriel Jensen

Kevin Johnson

Brenda Judson

Arla Juntunen

Emma Kaley

Sarah Kallik

Emma Kartes

Juliana Keeney

Genevieve Kennedy

Ajhane’ Kindle

Eric King

Raylynn Knapp

Mychaela Knoll

Brandon Koehler

Kassidy Kolbe

Zoe Lamaire

Stella Lang-Knight

Anthony Larson

Dwayne Levelston

Elizabeth Lockhart

Alysha Looman

Katelynn Lucas

Velvet Lyght

Holly Martin

Savannah Maycroft

Madeline McKee

Eryka McKinney

Lauren Melanson

Autumn Meyers

Lanessa Meyers

Kyle Milliron

Hailey Minzey

Jasmine Morse

Laura Mathilde Mountbatten

Rachel Murphy

Jennelle Natte

Scott Neading

Maddison Nelson

Jacy Nichols

Luci Nieboer

Lumnije Nijazi

Karlee Nousain

Tyler Obenauf

Haylee Paprocki

Joseph Pastucha

Ashley Patton

Bethany Penoyer

Roger Perez

Bianca Perry

Hayley Pippel

Lauren Powell

Jessica Pratt

Melissa Prince

Jessica Rake

Ethan Randall-Tarpley

Diane Reminder

William Riegler

Miranda Robinson

Daniel Rop

Shelby Rowe

Nicholes Rozeboom

Selena Sanchez

Kathryn Santiago

Roy Schoonover

Hannah Schwing

Delaney Shannon

Noel Sheffer

Sarah Six

Christopher Smith

Taylor Snellenberger

Apria Snodgrass

Alejandro Solis-Rios

Lisa Stephenson

Lori Stone

Gwendolyn Swanson

Emily Swiatek

Andrew Swords

Taylor Tejchma

Melinda Theiste

Sarah Thigpen

Briell Tjapkes

Joshua Tompkins

Nicholas Toney

Gina Torres

Christopher Tyminski

Jody Villerot

Ean Widmayer

Steven Wieschowski

Mariyah Wilcox

Ronda Wiseman

Meghan Wurm

Dontrea Wyrick

MacKayla Zimmer

Megan Zuber

Stacy Zwart

Jeremy Zych

Muskegon Heights

Joseph Colson

New Era

Malissa Black

Cierra Van Dyke

Newaygo

Alec Amundson

Madison Berwald

Sophia Frisbie

Isaac Hickman-Johnson

Madison Jordan

Richard Kessler

Kathy Miller

Liza Nausadis

Taylor Nelson

Fabiola Rivera

Jessica Sanchez

Taelor Schultz

Broderick Skowronski

Claire Whittle

Ellie Zimmerman

North Muskegon

Justine Coates

Kelsi Crawford

Ben Gautraud

Allison Gilles

Anthony Groters

Alyssa Johnson

Andrew Koman

Jessica Landino

Hailey Liverance

Margaret Lorenz

Brielle Meyer

Kayla Mulder

Aaron Wikman

Rutha Wright

Norton Shores

Heather Audo

Stephanie Averill

Chloe Babinski

Julie Beechnau

Allison Boerema

Allison Bogue

Kaileigh Bunda

Brendan Carlston

Jade Crandle

Jaiden Cunningham

Andrea Gafford

Haley Gartland

Kaycee Gillies

Aldo Gonzalez-Ramirez

Austin Jones

Kasey McCarl

Sarah Moorhead

Peter Noriega

Chad Ouwenga

Malin Peterson

Ashley Priebe

William Raffaele

Christopher Rederstorf

Hilary Rohlman

Connor Roman

Caleb Sisson

Madelyn Spaniola

Nicole Studabaker

Cynthia Taylor

Patrick Temple

Benjamin Thies

Ryan Tjapkes

Tammy Tolar

Kylee Walker

Kristen Worst

Austin Zaloga

Nunica

Bryley Fillman

Anna Goldman

Derek Melching

Kailyn Raha

Rachel Wolovlek

Pentwater

Rebecca Capizzi

Ravenna

Sierra Braman

Brieanna McFarren

Makyla Nelson

Ellen Port

Emilee Rahn

Laine Rogers

Jeffery Scheuneman

Hannah Stevens

Chelsea Theile

Bailey Walker

Megan Wegener

Hannah Williams

Kristi Zilka

Rothbury

Brittney Crain

Gordon Kieft

Bailey Morgan

Sand Lake

Gracie Bearup

Andrew Decker

Allen Konrad

Saugatuck

Alaina Copeland

Jillian Vera

Shelby

Kevin Baum

Ryan Rabe

Jody Sherwood

Spring Lake

Madeline Baker

Jared Barnes

Allyssa Buelow

Lauren Calkins

Ayana Collins-Briseno

Graydon Deal

Gavin Devowe

Quentin Dupont

Teresa Ernst

Sophia Fuller

Ryan Gunther

Nathan James

Makayla Jazdzyk

Bethany Lee

Evan Lyons

Joselyn Markgraf

Madelyn McClatchy

Mia McDermott

Dylan Murak

Cameron Peel

Carrie Piche

Eduardo Ramirez

Grace Randles

Jenna Stehouwer

Ava Westmaas

Traverse City

Emily Graham

Brianna Saffron

Twin Lake

Kristin Ambrose

Jordan Ball

James Bertsch

Ariel Boonstra

Paige Boucher

Ashley Camp

Autumn Chester

Weston Dulyea

Justin Erickson

Ryan Erickson

Sydney Foreman

Kyle Irby

Danny Johnson

MacKenzie Kraley

Rebekah Kroll

Stephanie Rohr

Skyler Shackelford

Sierra Spann

David Toelle

Stefani Trask

Marc Trombley

Emma Veihl

Christopher Verhoeven

Paul Watson

Clairissa White

Jamarra Wiggers

Paige Wissner

Wendy Woodring

West Olive

Ashley Grotenhuis

Kara Nelson

Heather Riemersma

White Cloud

Daniel Bailey

Olivia Bowman

Alexander Clark

Hailey Clifford

Shiloh Eising

Taylor McDonald

Layna Yeiter

Whitehall

Murray Andree

Samuel Baustert

Alison Bourdon

Dylan Broton

Sabryna Chapman

Lucas Cribbs

Amy Cumings

Brett Evans

Kendal Griffin

Marysue Hamilton

Michael Heylmun

Jaryn Hicks

Alison Hiner

Hayden Hubers

Daniel Kissling

Hannah Nestell

Mary Rolewicz

Alyse Stevens

Spencer Trnka

Lauren Vanderwest

Devin Vansanden

Katrina Vogler

Mike Wambaugh

Joshua Ward

Ian Zweigle

Wyoming

Sarah Rocco